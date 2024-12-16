Агент Шестёркина рассказал, повлиял ли обмен капитана «Рейнджерс» на новый контракт Игоря

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, рассказал, повлиял ли обмен защитника Джейкоба Трубы на новый контракт россиянина.

— Контракт был подписан буквально сразу же, как состав клуба из Нью-Йорка покинул теперь уже бывший капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Разгрузка платёжной ведомости стала ключевым фактором в переговорах по Игорю?

— Я бы так не сказал. Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Команде нужно было принять определённое решение по поводу своего будущего и своих финансовых возможностей под потолком зарплат. А тот факт, что контракт с Шестёркиным подписали именно в такой момент, то это желание и позиция руководства «Рейнджерс»», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.