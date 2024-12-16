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Агент Шестёркина рассказал, повлиял ли обмен капитана «Рейнджерс» на новый контракт Игоря

Агент Шестёркина рассказал, повлиял ли обмен капитана «Рейнджерс» на новый контракт Игоря
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Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, рассказал, повлиял ли обмен защитника Джейкоба Трубы на новый контракт россиянина.

— Контракт был подписан буквально сразу же, как состав клуба из Нью-Йорка покинул теперь уже бывший капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. Разгрузка платёжной ведомости стала ключевым фактором в переговорах по Игорю?
— Я бы так не сказал. Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Команде нужно было принять определённое решение по поводу своего будущего и своих финансовых возможностей под потолком зарплат. А тот факт, что контракт с Шестёркиным подписали именно в такой момент, то это желание и позиция руководства «Рейнджерс»», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате»:
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Эксклюзив
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
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Новости. Хоккей
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