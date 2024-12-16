Агент Шестёркина перечислил все ключевые параметры исторического контракта своего клиента

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, перечислил все ключевые параметры исторического контракта своего клиента.

— Расскажите по пунктам главные плюсы и нюансы нового соглашения. Какие ключевые вещи в нём прописаны?

— Нужно отметить, что все восемь лет будет действовать полный запрет на обмен. То есть это контроль ситуации со стороны игрока. Ещё один важный момент: больше 90% этого контракта оформлено в качестве подписного бонуса. Львиная часть всех денег будет выплачена в первые несколько лет соглашения. Это рекордный контракт для вратаря за всю историю НХЛ: и по средней сумме, и по общей сумме (кроме того, в контракте Шестёркина предусмотрена защита от возможного локаута в НХЛ и потенциального выкупа контракта. – Прим. «Чемпионата»). К тому же это самое большое финансовое обязательство, которое взяла на себя команда за всю историю существования», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.