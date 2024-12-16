Агент НХЛ Моливер: Нью-Йорк — это столица мира, поэтому здесь соответствующие налоги

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, заявил о высоких налогах в Нью-Йорке.

— Известно, что в Нью-Йорке очень большие налоги. Как решали этот вопрос и от чего отталкивались, когда работали над составлением контракта Шестёркина?

— У Игоря было желание остаться в Нью-Йорке. Налогообложение в штате – это не та вещь, которую мы затрагиваем. Что есть, то есть. Нью-Йорк – это столица мира, поэтому здесь соответствующие налоги.

— Для вас было принципиально заключить рекордный в истории НХЛ контракт для вратарей?

— Мы рассматривали Игоря не просто как одного из вратарей, а как одного из лучших хоккеистов лиги. Считаю, что своей игрой и профессиональным подходом к делу он заслужил такой контракт», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.