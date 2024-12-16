Агент Моливер: не думаю, что у Шестёркина и Панарина есть соперничество в плане контрактов

Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, заявил, что у российских хоккеистов команды нет соперничества в плане контрактов. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин зарабатывает по $ 11,642 млн за сезон и является самым высокооплачиваемым хоккеистом команды. Зарплата Шестёркина по новому контракту составляет $ 11,5 млн.

— Игорь не расстроился из-за того, что Артемий Панарин всё-таки остался самым дорогим игроком в команде? Между ними, наверное, есть шутки на эту тему?

— Нет, они ведь друзья, поэтому не думаю, что у них есть какое-то соперничество в этом плане. Игорь получил тот контракт, который он хотел, а если у Артемия соглашение чуть выше, то ничего страшного в этом нет. Хотя общая сумма контракта всё равно выше у Игоря (улыбается)», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.