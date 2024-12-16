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Агент Моливер: не думаю, что у Шестёркина и Панарина есть соперничество в плане контрактов

Агент Моливер: не думаю, что у Шестёркина и Панарина есть соперничество в плане контрактов
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Хоккейный агент Максим Моливер, представляющий интересы вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в НХЛ, заявил, что у российских хоккеистов команды нет соперничества в плане контрактов. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин зарабатывает по $ 11,642 млн за сезон и является самым высокооплачиваемым хоккеистом команды. Зарплата Шестёркина по новому контракту составляет $ 11,5 млн.

— Игорь не расстроился из-за того, что Артемий Панарин всё-таки остался самым дорогим игроком в команде? Между ними, наверное, есть шутки на эту тему?
— Нет, они ведь друзья, поэтому не думаю, что у них есть какое-то соперничество в этом плане. Игорь получил тот контракт, который он хотел, а если у Артемия соглашение чуть выше, то ничего страшного в этом нет. Хотя общая сумма контракта всё равно выше у Игоря (улыбается)», — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Моливером читайте на «Чемпионате»:
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
Эксклюзив
Всё главное об историческом контракте Шестёркина. Интервью с агентом звезды «Рейнджерс»
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Новости. Хоккей
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