«Я потерял дар речи». Главный тренер «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф прокомментировал 10-матчевую серию поражений команды и заявил, что он должен мотивировать и настроить игроков на победу.

«Я почти потерял дар речи. Я должен решить это. Это самая сложная проблема, с которой мне приходилось сталкиваться, но я должен поставить этих ребят в нужное место, чтобы они выиграли хоккейный матч. И никто другой, только я», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

В последний раз «Баффало» одерживал победу 24 ноября в матче с «Сан-Хосе» (4:2). На данный момент «Сэйбрз» расположились на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции НХЛ. Команда одержала 11 побед в 31 матче.