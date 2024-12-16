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«Я потерял дар речи». Главный тренер «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений

«Я потерял дар речи». Главный тренер «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений
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Главный тренер «Баффало» Линди Рафф прокомментировал 10-матчевую серию поражений команды и заявил, что он должен мотивировать и настроить игроков на победу.

«Я почти потерял дар речи. Я должен решить это. Это самая сложная проблема, с которой мне приходилось сталкиваться, но я должен поставить этих ребят в нужное место, чтобы они выиграли хоккейный матч. И никто другой, только я», — цитирует Раффа пресс-служба клуба.

В последний раз «Баффало» одерживал победу 24 ноября в матче с «Сан-Хосе» (4:2). На данный момент «Сэйбрз» расположились на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции НХЛ. Команда одержала 11 побед в 31 матче.

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