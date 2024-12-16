Джон Таварес оценил свой натуральный хет-трик в матче с «Баффало»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал свой натуральный хет-трик в матче с «Баффало» (5:3).

«Я просто играю в хоккей. У меня есть большая вера в свою игру и в то, что я могу сделать, будь то забить гол или просто оказать влияние на площадке. Так что я просто продолжаю помогать команде. Всю свою жизнь я мог играть в нападении, забивать голы и просто хочу продолжать делать это, когда такие возможности представляются», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

Таким образом, Таварес стал самым возрастным игроком в истории франшизы, которому удалось отметиться данным достижением. Он сделал это в возрасте 34 лет 86 дней. До этого рекорд в этом компоненте принадлежал Силу Эппсу (33 года и 63 дня в 1948 году). Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету канадского нападающего 28 (15+13) очков в 30 матчах. Он выступает за «Мэйпл Лифс» с сезона-2018/2019.