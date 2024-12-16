Капризов рассказал, говорил ли он что-нибудь Самсонову во время матча с «Вегасом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче с «Вегасом» (2:3) и заявил, что они с российским вратарём «Голден Найтс» Ильёй Самсоновым являются хорошими друзьями.

«Я рад возвращению Цуккарелло, он играет отлично, несмотря на то что пропустил около месяца из-за травмы. Мы имели много отличных моментов в третьем периоде, но это хоккей. Мы хотим побеждать в каждом матче, но поражения тоже иногда случаются.

Говорил я что-нибудь Самсонову по ходу матча? Нет, мы хорошие друзья с ним. У меня приятные воспоминания об игре с ним за сборную России», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Капризов отметился дублем и вышел на первое место в списке снайперов НХЛ.