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Капризов рассказал, говорил ли он что-нибудь Самсонову во время матча с «Вегасом»

Капризов рассказал, говорил ли он что-нибудь Самсонову во время матча с «Вегасом»
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал поражение в матче с «Вегасом» (2:3) и заявил, что они с российским вратарём «Голден Найтс» Ильёй Самсоновым являются хорошими друзьями.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

«Я рад возвращению Цуккарелло, он играет отлично, несмотря на то что пропустил около месяца из-за травмы. Мы имели много отличных моментов в третьем периоде, но это хоккей. Мы хотим побеждать в каждом матче, но поражения тоже иногда случаются.

Говорил я что-нибудь Самсонову по ходу матча? Нет, мы хорошие друзья с ним. У меня приятные воспоминания об игре с ним за сборную России», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Капризов отметился дублем и вышел на первое место в списке снайперов НХЛ.

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