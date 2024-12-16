Андрей Назаров подвёл итоги выступления сборной России на Кубке Первого канала

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал победу сборной России на Кубке Первого канала.

«Хочется поздравить сборную России с убедительной победой на Кубке Первого канала. Видно, что наша команда очень хотела выиграть. Ребята старались, мы видели, что проходных матчей не было, шла борьба на каждом участке льда. Увы, не обошлось без травм, но за такой накал страстей мы и любим хоккей. Это не футбол, здесь всегда настоящая мужская битва. Теперь ждём возобновления регулярного чемпионата КХЛ, уже на завтра запланировано шесть встреч.

Мы живём в непростое и интересное время. Видно, как сейчас у наших недругов появляется больше «хороших» персонажей. Но все прекрасно понимают, что ни от хороших, ни от плохих подарков ждать не стоит. Всем нам нужно проявлять непоколебимую волю и сумасшедшую смелость, а также ещё больше объединиться вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.