Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы
Поделиться
Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв из-за травмы не смог доиграть матч с «Миннесотой». Россиянин покинул игру после первого периода с травмой верхней части тела и больше на лёд не возвращался. Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что пока не знает степень серьёзности повреждения Барбашёва.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30 1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp) 1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04 2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56 2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49
«Мы не будем играть до четверга. За это время он пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будет определена степень его повреждения. Пока я ничего не могу сказать», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 29-летний россиянин провёл 31 матч и набрал 30 очков — забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:10
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:12
-
08:10
-
07:52
-
07:37
-
07:34
-
07:08
-
06:41
-
06:25
-
06:24
-
06:15
-
06:02
-
05:31
-
05:31
-
05:17
-
04:50
-
04:44