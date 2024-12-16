Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв из-за травмы не смог доиграть матч с «Миннесотой». Россиянин покинул игру после первого периода с травмой верхней части тела и больше на лёд не возвращался. Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что пока не знает степень серьёзности повреждения Барбашёва.

«Мы не будем играть до четверга. За это время он пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будет определена степень его повреждения. Пока я ничего не могу сказать», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провёл 31 матч и набрал 30 очков — забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.