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Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы

Форвард «Вегаса» Иван Барбашёв не смог доиграть матч с «Миннесотой» из-за травмы
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Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв из-за травмы не смог доиграть матч с «Миннесотой». Россиянин покинул игру после первого периода с травмой верхней части тела и больше на лёд не возвращался. Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди заявил, что пока не знает степень серьёзности повреждения Барбашёва.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Цуккарелло) – 01:30     1:1 Олофссон (Теодор, Айкел) – 09:31 (pp)     1:2 Теодор (Айкел, Стоун) – 26:04     2:2 Капризов (Фэйбер, Цуккарелло) – 36:56     2:3 Олофссон (Карлссон) – 43:49    

«Мы не будем играть до четверга. За это время он пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будет определена степень его повреждения. Пока я ничего не могу сказать», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провёл 31 матч и набрал 30 очков — забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач.

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