В. Анисин — о России на КПК: играли уверенно, с большим запасом и заслуженно победили

Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка Европы Вячеслав Анисин подвёл итоги Кубка Первого канала, который завершился в воскресенье в Санкт-Петербурге.

«Игра нашей сборной мне понравилась, видно, что команда была очень хорошо физически готова. В матче против иностранных звёзд КХЛ команда Романа Ротенберга старалась, имела преимущество, были хорошие атаки с ходу, грамотно оборонялись — отсюда и такой результат. Играли уверенно, с большим запасом и заслуженно победили. Со сборной Беларуси пришлось непросто – проявили характер, мастерство и вырвали победу в овертайме.

Отметил бы Женю Кузнецова, который проявил качества лидера. С казахами было видно, что немного подустали, – играли третий раз за четыре дня. Тем не менее матч провели уверенно, добились победы и заслуженно выиграли Кубок Первого канала. Выиграть любой международный турнир дорогого стоит. Для зрителей это был настоящий праздник», — сказал Анисин «Чемпионату».