Крикунов: Кубок Первого канала поможет игрокам в их карьерном росте

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что Кубок Первого канала принесёт огромную пользу игрокам, участвовавшим в нём.

«Итоги турнира для нашей сборной положительные – выиграли, взяв верх во всех трёх матчах. Все три игры получились абсолютно разными, но в любом случае было видно, что наша команда была очень хорошо подготовлена. Физически выглядели лучше соперников во всех трёх играх. Отметил бы достаточно лёгкую победу над сборной легионеров в первый день турнира, а также характер, который сборная России проявила в непростой встрече со сборной Беларуси, когда смогли спасти игру, переведя её в дополнительное время, где и вырвали победу. Тот успех и помог команде Романа Ротенберга выиграть Кубок Первого канала. Очень надеюсь, что в скором времени нас вернут на международную арену и сборная России продолжит радовать своих болельщиков. Уверен, что сам Кубок Первого канала поможет игрокам в их карьерном росте», — сказал Крикунов «Чемпионату».