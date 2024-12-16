«Ведётся большая работа». Кузнецов — о возвращении России к международным соревнованиям

Нападающий сборной «Россия 25» и СКА Евгений Кузнецов заявил, что с нетерпением ждёт возвращения российских сборных на международные турниры. Хоккеист в составе российской сборной стал победителем турнира «Кубок Первого канала».

«Конечно, было бы круто. Надеюсь, мы делаем всё правильно, чтобы вернуться, ведётся большая работа. Задача хоккеистов – играть в хоккей и не лезть туда, в этот «шоу-бизнес». Есть люди, которые займутся за нас всеми этими делами, поэтому наша задача – просто выходить и играть.

А желания много. Знаете, к любому спортсмену это, наверное, приходит с возрастом. Вся эта ответственность момента. Ведь я когда-то тоже мальчишкой смотрел матчи сборной по телевизору и на чемпионате мира в Квебеке, и до него. А сейчас этот турнир – единственный, чтобы на нас посмотрели дети и запомнили нас такими хорошими игроками», – цитирует Кузнецова пресс-служба ФХР.

Напомним, с 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований по решению международных федераций и ассоциаций в разных видах спорта. В тех дисциплинах, где россияне допущены до участия в стартах вместе с другими спортсменами, они выступают в качестве нейтральных атлетов без гимна и флага.