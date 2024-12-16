«Команда выполнила задачу». Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Первого канала

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги Кубка Первого канала, победителем которого стала российская сборная.

«Команда выполнила задачу – заняла первое место на домашнем турнире. Матчи Кубка Первого канала показали, что на международном уровне не осталось слабых соперников. Все матчи получились непростыми. Белорусы и казахстанцы сыграли хорошо, выходили на лёд со старанием и настроем, сумели навязать борьбу.

Уверен, что зрителям было интересно смотреть хоккей. Ценно, что наши ребята получили практику международных матчей. Теперь у хоккеистов есть опыт игры за сборную, ребята поняли, что требуется доставать из себя на таких турнирах. Как переламывать неудачный ход матчей, как выигрывать в свитере сборной России.

И, конечно, хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков. На матчи нашей команды пришло более 64 тысяч человек за три дня, миллионы любителей хоккея переживали за сборную у телеэкранов. Эта поддержка помогла выиграть Кубок Первого канала, внимание и неравнодушие соотечественников нас вдохновляют. Поздравляю всех с победой! Хоккейная Россия будет встречать Новый год в хорошем настроении», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Сборная «Россия 25» одержала победы во всех трёх матчах на турнире. В первой игре турнира была обыграна сборная мира КХЛ (4:1), состоящая из легионеров лиги. Во втором матче тяжёлую победу российская сборная одержала над командой Беларуси со счётом 4:3 в овертайме. В заключительном матче была обыграна сборная Казахстана со счётом 3:1.