Кирилл Капризов повторил уникальное достижение Александра Овечкина в XXI веке

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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» и повторил уникальное достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в XXI веке.

Капризов за 30 матчей текущего сезона забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач. Такого результата в XXI веке среди левых крайних нападающих добивался лишь Овечкин в сезоне-2021/2022. В истории НХЛ было лишь восемь левых вингеров с подобным достижением.

Также в истории НХЛ минимум 22 гола и 25 передач за 30 первых матчей сезона среди левых крайних нападающих набирали: Кевин Стивенс (сезон-1992/1993), Люк Робитайл (сезон-1988/1989), Матс Нэслунд (сезон-1985/1986), Чарли Симмер (сезон-1980/1981), Бобби Халл (сезон-1965/1966) и Херб Кейн (сезон-1943/1944).