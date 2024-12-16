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«Шикарно». Председатель ФХБ — о выступлении Беларуси на Кубке Первого канала

«Шикарно». Председатель ФХБ — о выступлении Беларуси на Кубке Первого канала
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович поделился впечатлениями от Кубка Первого канала, на котором белорусская сборная заняла второе место, уступив лишь российской сборной в овертайме со счётом 3:4.

«Могу сказать одно: мы постоянно развиваемся. Шикарная атмосфера на играх в России. Всё-таки 21,5 тысячи зрителей — это круто не только для болельщиков, но и для игроков. Эта арена является лучшей по вместительности во всём мире. Организация этого турнира была достойной, болельщики приходили поддержать свои сборные. Даже когда играла сборная Беларуси, очень много людей приходили посмотреть хоккей.

— Как оцените выступления сборной Беларуси на турнире?
— Шикарно. Мы показали достойный хоккей, достойную игру. По большому счёту мы год за годом прогрессируем, видим результат работы. Раньше трудно было собрать одну сборную, а сейчас тренерам нужно выбрать из ребят, потому что есть много хоккеистов, которые готовы представлять нашу страну на таком уровне. По тому, какой хоккей показывает наша сборная, хочу сказать, что мы находимся на высоком профессиональном уровне. Мы готовы достойно показать себя на международной арене, — цитирует Богдановича Sport5.

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