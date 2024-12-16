Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майкл Маклауд и Михаил Бердин попали в состав «Авангарда» на выездную серию

Майкл Маклауд и Михаил Бердин попали в состав «Авангарда» на выездную серию
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Майкл Маклауд и вратарь Михаил Бердин отправились на выездную серию в составе «Авангарда». Канадский форвард подписал контракт с омским клубом перед перерывом на Кубок Первого канала. Голкипер Бердин из-за травмы до сих пор не дебютировал за «Авангард».

Примечательно, что в состав команды на выездную серию не попали нападающие Матвей Заседа и Илья Рейнгардт, а также защитник Алекс Грант.

Фото: ХК «Авангард»

18 октября 2024 года Маклауд покинул казахстанский «Барыс» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Майкл провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-9».

Напомним, Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл в 50 матчах, одержал 16 побед, отбил 1774 броска и показал коэффициент отражённых бросков 91,1%.

Материалы по теме
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android