Майкл Маклауд и Михаил Бердин попали в состав «Авангарда» на выездную серию

Нападающий Майкл Маклауд и вратарь Михаил Бердин отправились на выездную серию в составе «Авангарда». Канадский форвард подписал контракт с омским клубом перед перерывом на Кубок Первого канала. Голкипер Бердин из-за травмы до сих пор не дебютировал за «Авангард».

Примечательно, что в состав команды на выездную серию не попали нападающие Матвей Заседа и Илья Рейнгардт, а также защитник Алекс Грант.

Фото: ХК «Авангард»

18 октября 2024 года Маклауд покинул казахстанский «Барыс» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Майкл провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-9».

Напомним, Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт в прошедшее межсезонье. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где сыграл в 50 матчах, одержал 16 побед, отбил 1774 броска и показал коэффициент отражённых бросков 91,1%.