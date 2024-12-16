«Сибирь» представила состав команды и главного тренера на чемпионат КХЛ 3х3

Пресс-служба новосибирской «Сибири» представила состав команды и главного тренера на чемпионат КХЛ 3х3. Главным тренером «Сибири 3х3» назначен Денис Тюрин.

Фото: ХК «Сибирь»

Денис Тюрин — воспитанник липецкого хоккея. С 2000 по 2006 год играл в новокузнецком «Металлурге». Сезон-2006/2007 начинал в «Авангарде», но по ходу чемпионата вернулся в «Металлург». Следующие четыре сезона провёл в клубах Континентальной хоккейной лиги — «Сибири» и «Югре». В сезоне-2011/2012 играл за новокузнецкий «Металлург» и его фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) «Ермак». По окончании сезона, в 2012 году, завершил карьеру. В составе сборной России выигрывал один из этапов Евротура сезона 2005/2006 — Кубок Ческе Пойиштёвны. Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы (1998).