«Как туземцы — ждём господина с бусами». Кожевников об отъезде тренера Буше из «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации с Ги Буше в «Авангарде». Канадский тренер после приезда в Омск улетел обратно в Канаду для обследования прооперированного колена. Канадец заявил, что вынужден на время покинуть команду, чтобы не потерять дорогостоящую медицинскую страховку.

«Буше ждали в Омске со второй половины ноября, тем самым подвесив всю команду. Недели через три дождались, но только чтобы узнать, что новый тренер опять улетает в Канаду на пару недель. Послушайте, но это несерьёзно. КХЛ не ветеранский и не любительский, а профессиональный хоккей, в нём получают миллионы, даже не рублей, а долларов. И тут такая любительщина. Повторю, таким подходом мы сами унижаем и себя, и свой хоккей. Как туземцы – ждём господина с бусами. Не надоело?» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.