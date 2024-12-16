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Плотников — об игре сборной «Россия 25» на КПК: у нас возникли проблемы с реализацией

Плотников — об игре сборной «Россия 25» на КПК: у нас возникли проблемы с реализацией
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Нападающий СКА и сборной «Россия 25» Сергей Плотников заявил, что российская сборная на турнире «Кубок Первого канала» испытывала проблемы с реализацией голевых моментов. За три матча на турнире хоккеисты российской сборной забросили 11 шайб.

— На этом турнире у нас точно возникли проблемы с реализацией, кроме первого матча (победа 4:1 над сборной легионеров КХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Из-за этого показалось, что не очень хорошо играем. Были некие провалы, заставившие всех переживать. И мы переживали тоже.

— Игры турнира шли каждый день. Это создало дополнительные сложности?
— Все в одинаковых условиях. Поэтому не думаю, что нам было сложнее, чем другим. Главное, что у всех было желание играть за сборную, отдавали ей все силы, — цитирует Плотникова «РБ Спорт».

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