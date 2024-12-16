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Главный тренер «Ак Барса» рассказал, как относится к вызову игроков в национальные команды

Главный тренер «Ак Барса» рассказал, как относится к вызову игроков в национальные команды
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что нормально относится к вызову игроков клуба в национальные команды, и рассказал, в каком состоянии вернулись легионеры казанского клуба после выступления на Кубке Первого канала.

– Некоторые тренеры в КХЛ скептически относятся к товарищеским турнирам, ссылаясь на риск получения травм. Как вы к этому относитесь?
– Я работал и в молодёжной, и в национальной сборной. Получить вызов в сборную – огромная честь, Илья Сафонов заслужил приглашение своей игрой. Он с начала сезона прибавлял от матча к матчу, в итоге достойно сыграл на Кубке Первого канала.

– В каком состоянии в команду вернулись легионеры?
– В нормальном состоянии, у них была возможность восстановиться и перезагрузиться. Да, провели не все матчи на турнире, но готовятся по индивидуальным планам, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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