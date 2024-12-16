Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к нападающему Эрику О'Деллу. Ранее агент канадского форварда Глеб Чистяков заявил «Чемпионату», что об уходе О'Делла из московского «Динамо» будет объявлено в ближайшие дни.

– Приближается дедлайн трансферного окна в КХЛ. Есть понимание по итоговому составу?

– Рынок не такой богатый в плане выбора. Не мы одни хотим усилиться, работа ведётся. Ранее мы озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Если будет конкретика – вы обо всём узнаете.

– Были разговоры об Эрике О'Делле.

– Он есть в нашем списке, но преждевременно о чём-то говорить, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне О'Делл провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.