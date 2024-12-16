Дмитрий Квартальнов назвал причины подъёма хоккея в Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси и минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о причинах подъёма хоккея в Беларуси.

«Во-первых, работа с молодёжью, шикарная работа, шикарные условия, дворцы есть, и лига, даже местная белорусская, в норме: хорошие игры идут, серьёзные, плей-офф интересный. Работа с молодёжью была построена не вчера. Просто мы стали больше доверять молодым ребятам, стали их развивать, это радует. Единственный минус пока среди молодых чуть – это оборона, но мы уже смотрим, и есть на подходе те ребята, которые будут помогать в этом моменте», – цитирует Квартальнова «Советский спорт».

На прошедшем Кубке Первого канала белорусская сборная под руководством Квартальнова заняла второе место. Команда потерпела лишь одно поражение в матче с российской сборной со счётом 3:4 в овертайме. Белорусская сборная обыграла сборную легионеров КХЛ (6:1) и одолела Казахстан со счётом 3:1.