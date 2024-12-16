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«Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Рихардом Паником

«Локомотив» заключил контракт со словацким нападающим Рихардом Паником
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«Локомотив» заключил контракт до конца сезона со словацким нападающим Рихардом Паником, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

33-летний нападающий в 18 матчах текущего чемпионата Словакии набрал за «Слован» 13 очков — забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач. В 20 матчах Кубка Стэнли на его счету пять очков — один гол и четыре результативные передачи.

В текущем сезоне «Локомотив» после 36 матчей возглавляет сводную таблицу КХЛ.

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