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«Набрали с улицы». Кожевников негативно высказался о комментаторах на КПК

«Набрали с улицы». Кожевников негативно высказался о комментаторах на КПК
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на работу комментаторов на матчах Кубка Первого канала — 2024.

«Мне не понравились комментаторы на Кубке Первого канала. Надо Гришу Твалтвадзе, Кузмака возвращать. Они умеют вести репортаж и делать шоу. Мне понравилось, как Казанский и Николишин в первом матче вели эфир, но потом были другие.

Нашего сбили, а комментатор говорит, что это симуляция. Там нос сломали, а он: «Хватит симулировать». Это смешно. Всё пропадает, у многих нет школы. Нет хороших комментаторов.

Я уж не сравниваю с корифеями, как Озеров, Ян Спарре. У них язык был красивый. Они все были актёрами, умели всё, а сейчас набрали с улицы — набор слов, два предложения», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Кубок Первого канала завершился 15 декабря. Победителем турнира стала команда «Россия 25». Второе место – у сборной Беларуси.

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