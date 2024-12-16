«Скажи мне такое года два назад, очень бы удивился». Форвард СКА — об игре с Кузнецовым

Нападающий СКА Григорий Кузьмин рассказал, насколько неожиданно для него играть с Евгением Кузнецовым в одной команде и в одном звене.

— Могли представить, что однажды будете выходить в одном звене с Евгением Кузнецовым?

— Если бы года два-три назад мне бы кто-нибудь об этом сказал, я бы очень удивился. Смеяться бы не стал, но было бы очень удивительно. Однако это всё не просто так — я в системе СКА уже столько лет, что сам со счёта сбился. Продолжаю подниматься по этой лестнице. Бывает, что игроки тут меняются, поэтому даже не представляю, с кем ещё смогу здесь сыграть.

— Не самое большое игровое время получаете — в среднем 8:49 за матч, но при этом есть 11 очков в 19 встречах.

— Мне ещё и в большинстве поиграть дают, много очков набрал там. Да и в равных составах тоже дела неплохо идут. На самом деле девять минут — нормальное игровое время. Конечно, хочется и по 20 играть. Надеюсь, что буду получать такое время и с него набирать ещё больше очков, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.