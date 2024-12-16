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Игрок СКА о ротации: понимаем, что это может быть с каждым. Готовы играть в любой момент

Игрок СКА о ротации: понимаем, что это может быть с каждым. Готовы играть в любой момент
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Нападающий СКА Григорий Кузьмин высказался о ротации игроков в составе.

— Как удаётся сохранить игровой тонус в ротации?
— Все понимают, что это может случиться с каждым. У нас в тренерском штабе собраны большие специалисты, которые работают с ротационными группами. Каждый хоккеист готов выйти на лёд в любой момент. У нас есть определённая работа в зале с расчётом на то, что каждый может сыграть. Физической перегрузки нет, график составлен очень грамотно, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем дебютном сезоне Кузьмин проводит на льду в среднем 08:48 минут за матч.

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