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Состав «Авангарда» пополнил 22-летний российский защитник, игравший в системе «Вегаса»

Состав «Авангарда» пополнил 22-летний российский защитник, игравший в системе «Вегаса»
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Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» в своём официальном телеграм-канале сообщила о подписании в команду 22-летнего защитника Даниила Чайки.

2 декабря стало известно, что Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс» выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. Ранее омский клуб успел получить спортивные права на хоккеиста в результате обмена с ЦСКА.

В КХЛ Чайка играл только в составе ЦСКА. Он провёл 11 матчей и набрал два очка. В НХЛ за основную команду он дебютировать не успел, в АХЛ играл за «Хендерсон Сильвер Найтс» — фарм-клуб «Вегаса». В текущем сезоне в пяти матчах он сделал одну результативную передачу.

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