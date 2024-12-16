Состав «Авангарда» пополнил 22-летний российский защитник, игравший в системе «Вегаса»

Пресс-служба хоккейного клуба «Авангард» в своём официальном телеграм-канале сообщила о подписании в команду 22-летнего защитника Даниила Чайки.

2 декабря стало известно, что Чайка, игравший в системе «Вегас Голден Найтс» выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта. Ранее омский клуб успел получить спортивные права на хоккеиста в результате обмена с ЦСКА.

В КХЛ Чайка играл только в составе ЦСКА. Он провёл 11 матчей и набрал два очка. В НХЛ за основную команду он дебютировать не успел, в АХЛ играл за «Хендерсон Сильвер Найтс» — фарм-клуб «Вегаса». В текущем сезоне в пяти матчах он сделал одну результативную передачу.