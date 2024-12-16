«Личные разговоры оказывают своё влияние». Форвард СКА — об общении с Ротенбергом

Нападающий СКА Григорий Кузьмин высказался о взаимодействиях с главным тренером команды Романом Ротенбергом в течение сезона.

— Роман Ротенберг отмечает ваши успехи?

— Он постоянно общается с каждым игроком лично, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении. Каждый хоккеист индивидуален, с разным мышлением. Главный тренер должен уметь подтолкнуть игрока в каждом направлении, помочь улучшить необходимые параметры. Роман Борисович отлично умеет это делать. Личные разговоры оказывают своё влияние, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Кузьмин впервые дебютировал в КХЛ в составе СКА в сезоне-2024/2025. Он успел провести 19 матчей и набрать в них 11 очков.