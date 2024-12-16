Форвард СКА: у Демидова многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет

Нападающий СКА Григорий Кузьмин рассказал о 19-летнем нападающем команды Иване Демидове.

— Среди основной обоймы форвардов СКА есть один игрок моложе вас — Иван Демидов. Каково играть с ним в одной команде?

— Ваня — большой молодец, несмотря на молодой возраст, показывает очень зрелую игру. У него многому можно научиться, хотя ему всего лишь 19 лет недавно исполнилось. Уверен, что у него светлое будущее. Он будет сам решать, как станет складываться его карьера. Но в ней точно всё будет хорошо, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Демидов в текущем сезоне набрал 20 очков за 33 матча, забросив шесть шайб и сделав 14 голевых передач.