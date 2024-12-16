Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин подтвердил, что клуб интересуется Эриком О’Деллом

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятуллин высказался о предстоящих трансферах перед дедлайном обменов в КХЛ.

– Приближается дедлайн обменов КХЛ. Есть ли у вас список, кого хотите видеть в клубе?

– Конкретно по именам говорить смысла нет, потому что рынок не столь богат. Поэтому не мы одни хотим усилиться. Работа ведётся, мы ранее озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Как будет конкретика, так узнаете.

– Вы об Эрике О’Делле?

– И он тоже есть в списке. Но пока говорить преждевременно, – приводит слова Гатиятулина «БИЗНЕС Online».

Напомним, 13 декабря стало известно, что Эрик О’Делл покинет московское «Динамо». В текущем сезоне у него шесть очков после 14 матчей.