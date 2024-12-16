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Пашков — о КПК: по качеству игры и составу есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам

Пашков — о КПК: по качеству игры и составу есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам
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Олимпийский чемпион Александр Пашков объяснил, почему недоволен игрой хоккеистов сборной России и работой тренерского штаба команды на Кубке Первого канала.

«Что касается спортивной составляющей, результатом можно быть довольным. А вот по качеству игры и составу есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам.

Связано это с тем, что команда не была подготовлена к турниру – всего пару дней отоспаться после чемпионата, а потом сразу в бой. Все-таки турниры такого уровня требуют более серьезной подготовки. Это в целом вопрос глобальный, который касается спорта высших достижений.

Рано или поздно мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене, и к ней надо быть готовыми", — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, команда «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала. Турнир прошёл с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

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