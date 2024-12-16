Вячеслав Быков назвал главный вектор развития СКА

Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков объяснил, почему в команде так много молодых игроков.

«Вектор СКА – это омоложение состава. Эта политика связана с тем, что в своё время клуб создал вертикальную структуру, в которую включена школа. Руководство СКА хочет, чтобы их молодёжь давала результат при небольших вкраплениях иностранцев. И результат не сиюминутный, а постоянный. В СКА много талантливой перспективной молодёжи, работа с которой даст свои плоды. СКА рассчитывает получить результат на дистанции. Это требует долгой и кропотливой работы», — приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне несколько хоккеистов системы СКА дебютировали в КХЛ в составе основной команды. Среди них – 21-летний Григорий Кузьмин.