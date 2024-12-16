Как стало известно «Чемпионату», 35-летний защитник Михаил Пашнин может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

Пашнин в минувшем сезоне сыграл за СКА. Он провёл 20 матчей и набрал восемь очков. Защитник забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. В четырёх играх плей-офф со своим участием, он сделал один голевой пас.

30 апреля клуб объявил об уходе Михаил Пашнина и ещё пяти игроков из команды. С этого момента хоккеист пока так и не смог найти другой клуб.

Кроме СКА Пашнин за свою карьеру также играл в составе магнитогорского «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Локомотива» и ЦСКА.

«Нефтехимик» сейчас находится на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 35 очков после 35 матчей.