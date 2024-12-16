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«Мы не мечтаем, мы хотим». Елесин — о перспективах «Локомотива» завоевать Кубок Гагарина

«Мы не мечтаем, мы хотим». Елесин — о перспективах «Локомотива» завоевать Кубок Гагарина
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин рассказал о перспективах своей команды в завоевании Кубка Гагарина в текущем сезоне.

— Насколько важно «Локомотиву» занять именно первое место в регулярном чемпионате и побороться за Кубок Континента?
— Я думаю, в нашей команде мысли не о трофее континента.

— В первую очередь, выйти в плей-офф и бороться именно за Кубок Гагарина?
— Все просто играют в хоккей, стараются выиграть каждую игру, а там уже как будет, так будет.

Ну команда ставит цель забраться как можно дальше по сетке, чтобы претендовать на Кубок Гагарина?
— А вы сами как думаете?

— Думаю, что каждый профессиональный спортсмен мечтает о самых высоких целях.
— Мы тоже мечтаем. Ну, мы не мечтаем, мы хотим, — приводит слова Елесина «Спорт День за Днём».

Напомним, «Локомотив» в минувшем сезоне дошёл до финала плей-офф КХЛ, но уступил в серии с «Металлургом» 0-4. Сейчас команда находится на первом месте турнирной таблицы Западной конференции лиги. У неё 58очков после 36 матчей.

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