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Робин Пресс оценил уровень игры «России 25» на Кубке Первого канала

Робин Пресс оценил уровень игры «России 25» на Кубке Первого канала
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Робин Пресс заявил, что сборная России достойно сыграла на Кубке Первого канала.

«Хорошая команда, я не был удивлён их уровнем. У России был хороший состав, и они несколько дней готовились к турниру. Неудивительно, что они так выступили», — приводит слова Пресса Metaratings.

Напомним, «Россия 25» завоевала Кубок Первого канала. В 2023 году трофей также достался команде из России. В нынешнем сезоне КХЛ 30-летний Пресс провёл 35 матчей в регулярном чемпионате, забросил три шайбы и отдал 18 результативных передач.

«Металлург» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 40 очков после 36 встреч.

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