Вячеслав Фетисов назвал лучших российских хоккеистов в 2024 году

Государственный деятель, в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов назвал хоккеистов, которых он считает лучшими в 2024-м.

«В этом году мне ничего не запомнилось. Лучший спортсмен года? Назову Овечкина и Бобровского.

Разочарования? Я не разочаровываюсь. На следующий год ожиданий тоже никаких нет", — приводит слова Фетисова Sport 24.

Российский голкипер Сергей Бобровский является обладателем Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 868 шайбами близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, чтобы вернуться к тренировкам.