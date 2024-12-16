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Вячеслав Фетисов назвал лучших российских хоккеистов в 2024 году

Вячеслав Фетисов назвал лучших российских хоккеистов в 2024 году
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Государственный деятель, в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов назвал хоккеистов, которых он считает лучшими в 2024-м.

«В этом году мне ничего не запомнилось. Лучший спортсмен года? Назову Овечкина и Бобровского.

Разочарования? Я не разочаровываюсь. На следующий год ожиданий тоже никаких нет", — приводит слова Фетисова Sport 24.

Российский голкипер Сергей Бобровский является обладателем Кубка Стэнли-2024 в составе «Флориды».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 868 шайбами близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Сейчас Овечкин восстанавливается после перелома малоберцовой кости, чтобы вернуться к тренировкам.

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