В агентстве Winners подтвердили, что Пашнин подпишет контракт с «Нефтехимиком»

В хоккейном агентстве Winners подтвердили информацию о подписании контракта Михаила Пашнина с «Нефтехимиком».

«Мы находимся в финальной стадии обсуждения условий соглашения», — написала пресс-служба агентства в своём телеграм-канале

Напомним, Пашнин в текущем сезоне не провёл ни одного матча, поскольку не работал ни в одном клубе. Ранее он играл в составе СКА, ЦСКА, «Металлурга», «Салавата Юлаева».

После уход из состава СКА в апреле 2024-го, Пашнин не смог найти для себя подходящий клуб. В минувшем сезоне за 20 матчей он смог набрать восемь очков. Забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.