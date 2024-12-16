Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В агентстве Winners подтвердили, что Пашнин подпишет контракт с «Нефтехимиком»

В агентстве Winners подтвердили, что Пашнин подпишет контракт с «Нефтехимиком»
Комментарии

В хоккейном агентстве Winners подтвердили информацию о подписании контракта Михаила Пашнина с «Нефтехимиком».

«Мы находимся в финальной стадии обсуждения условий соглашения», — написала пресс-служба агентства в своём телеграм-канале

Напомним, Пашнин в текущем сезоне не провёл ни одного матча, поскольку не работал ни в одном клубе. Ранее он играл в составе СКА, ЦСКА, «Металлурга», «Салавата Юлаева».

После уход из состава СКА в апреле 2024-го, Пашнин не смог найти для себя подходящий клуб. В минувшем сезоне за 20 матчей он смог набрать восемь очков. Забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач.

Материалы по теме
«Без сборной России ИИХФ потеряла $ 1 млрд». Яркий Ротенберг после матча с легионерами КХЛ
«Без сборной России ИИХФ потеряла $ 1 млрд». Яркий Ротенберг после матча с легионерами КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android