«Некрасивая история». Майоров — об отъезде Ги Буше в Канаду

Советский хоккеист Борис Михайлов высказался о ситуации с отъездом главного тренера «Авангарда» Ги Буше в Канаду сразу после первой тренировки с командой.

«А он не знал, что ему надо делать операцию на колене? Как так может быть вообще? Ради денег он приехал? Понятия не имею, но какая-то загадочно-некрасивая история. Ну, даже не будем касаться игры «Авангарда», самое главное в том, что человека пригласили, он согласился, приехал и тут же уехал. Ему, что ли, город не понравился? Команда не понравилась, если он успел с ней познакомиться? В чём дело? Когда соглашался, надо было думать серьёзно», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, новый главный тренер «Авангарда» провёл с командой только одну тренировку и сразу был вынужден улететь в Канаду из-за предстоящей операции. Ситуация вызвала неоднозначную реакцию.