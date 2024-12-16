Драйзайтль и Маккиннон стали звёздами недели в НХЛ

Хоккеисты Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон и Линус Улльмарк стали звёздами недели в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль был назван первой звездой недели в НХЛ. В трёх прошедших матчах он заработал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть голевых передач.

Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон — вторая звезда недели. Он также заработал девять очков, успев забросить четыре шайбы и сделать пять голевых передач в трёх встречах. Натан занимает первую строчку в гонке бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/2025.

Голкипер Линус Улльмарк из «Оттавы» стал третьей звездой недели. Он одержал три победы в трёх матчах, отразив 88 из 91 броска.