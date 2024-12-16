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Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выезд. Он не сыграет в обоих матчах

Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выезд. Он не сыграет в обоих матчах
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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился на выезд вместе с командой на предстоящий матч с «Чикаго Блэкхоукс» и «Даллас Старз», однако он не выйдет на лёд, чтобы сыграть. Об этом сообщил журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети Х.

Россиянин поедет вместе с командой, чтобы тренироваться. Овечкин до сих пор находится в процессе восстановления, однако старается больше времени проводить с командой и постепенно приходит в игровую форму.

На выезде в Далласе Александр уже успел потренироваться вместе с командой утром, следующая полноценная тренировка у «Вашингтон Кэпиталз» только в четверг.

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