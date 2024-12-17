Александр Овечкин потренировал бросок из своего «офиса» на занятии в Далласе

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления от травмы даже во время выезда с командой.

Напомним, Овечкин получил травму 19 ноября — перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой». Это тяжелейшее повреждение в его карьере, россиянин никогда не травмировался более серьёзно.

Сейчас Александру Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ (894). Еще перед началом сезона хоккеисту оставалось забить 41 гол. За 18 матчей Овечкин заработал 25 очков. Он сделал 10 голевых передач и забросил 15 шайб.