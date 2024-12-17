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Тренер «Вашингтона» — об Овечкине: теперь он снова интегрирован в группу

Тренер «Вашингтона» — об Овечкине: теперь он снова интегрирован в группу
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о восстановлении российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги.

«Теперь он снова интегрирован в группу, он находится в составе. Следующий шаг — снять этот безконтактный джерси и начать полноценные тренировки, что позволит ему приступить к контактным упражнениям», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, Овечкин получил травму 19 ноября — перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой». В нынешнем сезоне За 18 матчей Овечкин набрал 25 очков. Он сделал 10 голевых передач и забросил 15 шайб.

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