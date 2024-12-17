Майкл Пелино оценил выступление сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино высказался о выступлении сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

— Как оцените завершившийся Кубок Первого канала?

— Конечно, всегда хочется победить. Когда это не происходит, есть расстройство. Но было невероятно здорово быть частью этого события, снова вернуться в Россию, тренировать здесь, работать с такими игроками, которые были в сборной мира КХЛ. Очень рад, что довелось увидеть эту невероятную арену в Санкт-Петербурге. Уровень игры, который показали все команды, был хорошим. Для меня это особенные моменты, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Сборная мира КХЛ заняла на турнире третье место. Победу на Кубке Первого канала — 2024 одержала команда «Россия 25», сыгравшая под руководством Романа Ротенберга.

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