Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майкл Пелино оценил выступление сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

Майкл Пелино оценил выступление сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино высказался о выступлении сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала.

Как оцените завершившийся Кубок Первого канала?
— Конечно, всегда хочется победить. Когда это не происходит, есть расстройство. Но было невероятно здорово быть частью этого события, снова вернуться в Россию, тренировать здесь, работать с такими игроками, которые были в сборной мира КХЛ. Очень рад, что довелось увидеть эту невероятную арену в Санкт-Петербурге. Уровень игры, который показали все команды, был хорошим. Для меня это особенные моменты, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Сборная мира КХЛ заняла на турнире третье место. Победу на Кубке Первого канала — 2024 одержала команда «Россия 25», сыгравшая под руководством Романа Ротенберга.

Материалы по теме
Сборная России с трудом обыграла Казахстан! Наши завоевали Кубок Первого канала
Live
Сборная России с трудом обыграла Казахстан! Наши завоевали Кубок Первого канала

Самый быстрый гол в истории КХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android