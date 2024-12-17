Пелино: игроки из США и Канады не отдаются игре в полной мере, если не борются за золото

Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино высказался о расписании Кубка Первого канала и о том, что хотелось бы сыграть со сборной России в последний день турнира.

— Кинэн сказал, что было бы лучше, если бы сборная мира КХЛ сыграла против России в последний день турнира.

— Мы гордимся тем, какую команду собрали здесь. Думаем, что две эти команды были лучшими на турнире. Поэтому было бы здорово сыграть против сборной России в решающем матче. У нас было бы чуть больше времени на подготовку, это дало бы нам дополнительные шансы. Была бы возможность выйти на лёд против сильнейшего соперника в более сыгранном состоянии. Но таким уж вышло расписание.

По ходу карьеры я заметил одну особенность у хоккеистов, в большей степени это касается игроков из Северной Америки — когда они понимают, что у них нет возможности побороться за чемпионство, они не могут отдавать себя игре в полной мере. Такое мышление — наша слабость, которая есть в Канаде и США. Игроки из Европы и особенно России питают большую страсть к хоккею в любом матче — будь это игра за бронзу или даже за возможность занять не последнее место.

В Северной Америке растут с этим — мы всегда ждём только победы. К сожалению, такое у нас мышление. В матче с Беларусью мы не смогли приложить всех усилий, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.