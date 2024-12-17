«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче НХЛ. Хинц оформил дубль

В ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.
Счёт в концовке третьего периода открыл канадский форвард «Кэпиталз» Дилан Строум. Далее во второй половине второго периода отличились уже гости. Сначала шайбу в большинстве в свой актив записал Роопе Хинц, затем отличился Лиан Биксель. Окончательный счёт в матче установил всё тот же Роопе Хинц в третьем периоде, оформив дубль.
«Вашингтон» потерпел первое поражение за пять матчей, а также прервал свою 10-матчевую серию побед в гостевых играх НХЛ. «Даллас», в свою очередь, выиграл второй матч кряду. В предыдущей встрече был обыгран «Сент-Луис».
- 17 декабря 2024
-
07:31
-
07:10
-
06:46
-
02:23
-
00:57
- 16 декабря 2024
-
23:22
-
23:10
-
22:22
-
21:33
-
20:58
-
20:17
-
19:51
-
19:28
-
18:50
-
18:20
-
17:45
-
17:15
-
16:55
-
16:50
-
16:25
-
16:16
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
12:00
-
11:45