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«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче НХЛ. Хинц оформил дубль

«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче НХЛ. Хинц оформил дубль
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В ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Чикран, Рэддиш) – 15:39     1:1 Хинц (Бенн, Джонстон) – 33:28 (pp)     2:1 Биксель (Робертсон, Бурк) – 37:35     3:1 Хинц (Робертсон) – 54:58    

Счёт в концовке третьего периода открыл канадский форвард «Кэпиталз» Дилан Строум. Далее во второй половине второго периода отличились уже гости. Сначала шайбу в большинстве в свой актив записал Роопе Хинц, затем отличился Лиан Биксель. Окончательный счёт в матче установил всё тот же Роопе Хинц в третьем периоде, оформив дубль.

«Вашингтон» потерпел первое поражение за пять матчей, а также прервал свою 10-матчевую серию побед в гостевых играх НХЛ. «Даллас», в свою очередь, выиграл второй матч кряду. В предыдущей встрече был обыгран «Сент-Луис».

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