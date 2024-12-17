«Вашингтон» проиграл «Далласу» в матче НХЛ. Хинц оформил дубль

В ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

Счёт в концовке третьего периода открыл канадский форвард «Кэпиталз» Дилан Строум. Далее во второй половине второго периода отличились уже гости. Сначала шайбу в большинстве в свой актив записал Роопе Хинц, затем отличился Лиан Биксель. Окончательный счёт в матче установил всё тот же Роопе Хинц в третьем периоде, оформив дубль.

«Вашингтон» потерпел первое поражение за пять матчей, а также прервал свою 10-матчевую серию побед в гостевых играх НХЛ. «Даллас», в свою очередь, выиграл второй матч кряду. В предыдущей встрече был обыгран «Сент-Луис».