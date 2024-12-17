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«Вашингтон» прервал свою рекордную 10-матчевую гостевую победную серию в НХЛ

«Вашингтон» прервал свою рекордную 10-матчевую гостевую победную серию в НХЛ
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В ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Чикран, Рэддиш) – 15:39     1:1 Хинц (Бенн, Джонстон) – 33:28 (pp)     2:1 Биксель (Робертсон, Бурк) – 37:35     3:1 Хинц (Робертсон) – 54:58    

Для «Вашингтона» это поражение стало первым гостевым за последние 11 матчей. Он шёл на серии из 10 выигранных встреч на площадке соперника. В последний раз «столичные» проиграли гостевой матч 4 ноября «Каролине Харрикейнз» со счётом 2:4.

Напомним, в общей таблице НХЛ «Вашингтон» идёт на второй строчке, набрав 44 очка. Первый — «Виннипег», набравший 45 очков и проведший на две игры больше.

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