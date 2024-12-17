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Хет-трик из ассистов Макдэвида не cпас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Флоридой»

Сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Йеспер Боквист, защитник из Швеции Густав Форслинг, финн Нико Миккола, канадские форварды Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Мэттью Ткачук. На счету российского вратаря Сергея Бобровского 25 спасений.

У хозяев забитыми голами отметились канадские нападающие Зак Хайман, на счету которого дубль, и Коннор Браун, немецкий форвард Леон Драйзайтль и финн Каспери Капанен. Также канадец Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Бостон Брюинз» 20 декабря. «Флорида» на выезде встретится с «Миннесотой Уайлд» 19 декабря.