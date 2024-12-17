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Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, результат матча 17 декабря 2024, счёт 5:6, регулярный чемпионат НХЛ

Хет-трик из ассистов Макдэвида не cпас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Флоридой»
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Сегодня, в ночь с 16 на 17 декабря мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Победу одержали гости со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист – 02:42 (sh)     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:13     1:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 19:32 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:20     3:2 Браун (Перри) – 27:03     4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 29:24 (pp)     4:3 Форслинг (Лунделль, Экблад) – 37:55     4:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 46:53     4:5 Райнхарт – 47:23     5:5 Капанен (Кулак) – 48:02     5:6 Вераге (Беннетт, Миккола) – 53:05    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Йеспер Боквист, защитник из Швеции Густав Форслинг, финн Нико Миккола, канадские форварды Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Мэттью Ткачук. На счету российского вратаря Сергея Бобровского 25 спасений.

У хозяев забитыми голами отметились канадские нападающие Зак Хайман, на счету которого дубль, и Коннор Браун, немецкий форвард Леон Драйзайтль и финн Каспери Капанен. Также канадец Коннор Макдэвид оформил ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Бостон Брюинз» 20 декабря. «Флорида» на выезде встретится с «Миннесотой Уайлд» 19 декабря.

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