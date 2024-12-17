Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Эдмонтона» Подколзин устроил драку с игроком «Флориды» Гриром

Нападающий «Эдмонтона» Подколзин устроил драку с игроком «Флориды» Гриром
Комментарии

23-летний российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин во время домашнего матча с командой «Флорида Пантерз», который закончился победой «котов» со счётом 6:5, устроил драку с 28-летним канадцем Эй Джей Гриром.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист – 02:42 (sh)     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:13     1:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 19:32 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:20     3:2 Браун (Перри) – 27:03     4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 29:24 (pp)     4:3 Форслинг (Лунделль, Экблад) – 37:55     4:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 46:53     4:5 Райнхарт – 47:23     5:5 Капанен (Кулак) – 48:02     5:6 Вераге (Беннетт, Миккола) – 53:05    

В середине второго периода (счёт был 3:2 в пользу хозяев льда) Подколзин завладел шайбой и выбросил её из зоны «Эдмонтона», после чего нападающий Грир жёстко впечатал россиянина в борт. После этого действия между форвардами завязалась драка. Судьи разняли игроков и наказали каждого из них пятиминутным удалением. Также Грир получил малый штраф за толчок соперника на борт.

ВИДЕО

Напомним, Подколзин и Грир в этом матче результативными действиями не отметились.

Материалы по теме
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Эксклюзив
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android