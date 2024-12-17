Нападающий «Эдмонтона» Подколзин устроил драку с игроком «Флориды» Гриром

23-летний российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин во время домашнего матча с командой «Флорида Пантерз», который закончился победой «котов» со счётом 6:5, устроил драку с 28-летним канадцем Эй Джей Гриром.

В середине второго периода (счёт был 3:2 в пользу хозяев льда) Подколзин завладел шайбой и выбросил её из зоны «Эдмонтона», после чего нападающий Грир жёстко впечатал россиянина в борт. После этого действия между форвардами завязалась драка. Судьи разняли игроков и наказали каждого из них пятиминутным удалением. Также Грир получил малый штраф за толчок соперника на борт.

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Напомним, Подколзин и Грир в этом матче результативными действиями не отметились.