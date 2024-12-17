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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Чикран, Рэддиш) – 15:39     1:1 Хинц (Бенн, Джонстон) – 33:28 (pp)     2:1 Биксель (Робертсон, Бурк) – 37:35     3:1 Хинц (Робертсон) – 54:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист – 02:42 (sh)     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 15:13     1:2 Ткачук (Вераге, Райнхарт) – 19:32 (pp)     2:2 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:20     3:2 Браун (Перри) – 27:03     4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 29:24 (pp)     4:3 Форслинг (Лунделль, Экблад) – 37:55     4:4 Миккола (Лунделль, Луостаринен) – 46:53     4:5 Райнхарт – 47:23     5:5 Капанен (Кулак) – 48:02     5:6 Вераге (Беннетт, Миккола) – 53:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шервуд (Хайнен, Зутер) – 16:14     2:0 Шервуд – 36:04 (sh)     3:0 Шервуд (Хьюз) – 57:25     3:1 Ничушкин (Рантанен, Макар) – 59:14    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 44 очка после 30 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 45 очками после 32 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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