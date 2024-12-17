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«Из этого сложно слепить хорошую команду». Пелино — о причине неудач Сборной мира КХЛ

«Из этого сложно слепить хорошую команду». Пелино — о причине неудач Сборной мира КХЛ
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Экс-тренер ряда клубов КХЛ Майкл Пелино высказался о причине неудач Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала — 2024.

— Мышление — главная причина такого крупного поражения в игре с Беларусью?
— По большей части да. Но нельзя не отметить и сборную Беларуси — они показали отличную игру и полностью заслужили победу. Мы не были лучшей командой на льду сегодня, это мог увидеть каждый. Мы сыграли посредственно. Это одна из главных сложностей при сборе команды на такой короткий турнир, когда у неё нет общности, единства. Думаю, что другие сборные, против которых мы играли, провели больше времени друг с другом, чем мы.

Сложно найти внутреннюю силу духа, чтобы бороться за победу, когда команда не провела достаточного времени вместе. Если бы у нас было немного больше времени, сборная мира могла бы стать очень хорошей командой. Но сейчас мы просто надеялись на мастерство и силу индивидуальностей. А из этого сложно слепить хорошую хоккейную команду, — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Майклом Пелино читайте на «Чемпионате»:
«Часть моей души стала русской. Наслаждаюсь каждой минутой здесь». Интервью с Пелино
Эксклюзив
«Часть моей души стала русской. Наслаждаюсь каждой минутой здесь». Интервью с Пелино
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Новости. Хоккей
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